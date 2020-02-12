Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим

Щосереди усі охочі можуть позмагатися у покерній майстерності з відомим шоуменом і медіа-амбасадором PokerMatch Олексієм Дурнєвим та отримати нагороди.

Олексій Дурнєв знайомий багатьом із вас. Його веселі телевізійні програми та яскраві ефіри на YouTube збирають сотні тисяч глядачів. А ще Олексій любить і вміє грати в покер та готовий довести це у спеціальних онлайн-турнірах на PokerMatch!

Щосереди о 21:00 ви маєте змогу зіграти проти Дурнєва одразу в двох турнірах — безкоштовному фріролі та фрізауті з внеском 100 гривень. Гарантований призовий фонд в обох турнірах — 5 000 гривень, а той, кому вдасться вибити амбасадора, отримає додатково ще 500 гривень.

Пароль для участі у фріролі з Олексієм ви знайдете на сторінках PokerMatch у соцмережах, а також на офіційному сайті українського покер-руму.

Найближчі турніри — вже сьогодні. Реєструйтеся, грайте та спілкуйтеся з Олексієм у чаті.