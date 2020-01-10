Дебютний візит на Aussie Millions закінчився для Джо Снела шестизначним виграшем

У Австралії набирає обертів масштабна серія Aussie Millions, організатори якої, до слова, уже пожертвували 5 мільйонів доларів на боротьбу із жахливими пожежами на зеленому континенті. Та продовжують збір коштів упродовж змагань.

Що ж до власне серії, то тріумфатором офіційно першого турніру Aussie Millions 2020, став австралієць Джо Снел. Турнір тривав аж 6 днів, впродовж яких майбутньому переможцю довелося обіграти серйозне поле із 1 665 гравців. Цей тріумф приніс Снелу 235 514 доларів, що удвічі більше ніж він досі заробив у всіх попередніх турнірах. Тож маємо ще одну класичну вже історію покерної попелюшки.

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Це мій перший у житті турнір Aussie Millions. Просто взяти і виграти його з-посеред десь 1 600 людей це … треба бути дуже везучим. Той факт, що мені вдалося зробити щось таке на своєму ж першому турнірі – це просто в голові не вкладається.