Свято наближається! З 20 по 26 липня на PokerMatch гравці відзначать чотириріччя найпопулярнішого руму України й поринуть у водоспад подарунків!

21 липня найбільшому українському руму PokerMatch виповнюється 4 роки! Впродовж усього тижня буде грандіозне свято для гравців. Мільйони гривень знайдуть своїх володарів!

Святковий тиждень відкриє найбільша турнірна подія в історії українського онлайну — івент Happy Birthday PokerMatch із гарантією 4 000 000 гривень. 21 липня о 20:00 за київським часом тисячі гравців розіграють неймовірний призовий фонд, а переможець гарантовано стане мільйонером! Про ексклюзивний трофей і місце в історії покеру можна і не говорити, чи не так?

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Безліч покеристів уже використали свій шанс і пройшли відбір у супертурнір, але отримати заповітне місце за столом можна буде до 18:00 21 липня. Все, що потрібно, — це набрати від 500 гривень рейку в улюбленій грі на будь-яких лімітах. Мінімальний стек для участі в турнірі — 10 000 фішок, максимальний — 1 000 000!

Всі подробиці можна дізнатися на офіційній сторінці турніру.

Крім прямого відбору, отримати заповітний квиток можна і за допомогою безпрограшних сателітів. Вони триватимуть до останньої секунди, тому не варто впадати у відчай — місць у супертурнірі вистачить на всіх!

Звичайно ж, на цьому розважальна програма не закінчиться, і кожен охочий може прийти на святковий стрім і отримати подарунок. Цілий тиждень команда покер-руму радуватиме шанувальників яскравими прямими ефірами, а амбасадори Євген Качалов та Альона Мироненко продемонструють, як треба боротися за мільйон!

Налаштовуйтесь на хвилю Twitch-каналу PokerMatch — рум запланував безліч сюрпризів!

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