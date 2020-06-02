Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі розповів, що планує дозволити роботу гральним закладам уже з четвертого липня.

Якщо в регіоні раптово не зростуть темпи захворювання на коронавірус, то казино Нью-Джерсі відкриють свої двері уже за місяць після Лас-Вегаса. Усі охочі зможуть нарешті повернутися за покерні столи.

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Центром грального бізнесу штату є Атлантік-Сіті. Це другий, після Лас-Вегаса, за величиною ринок азартних ігор у країні. На карантин тут закрили дев’ять казино, що негативно впливає на фінансову ситуацію в регіоні.

Спершу діятимуть певні обмеження. Можливо, за один покерний стіл можна буде сідати не більше чотирьом гравцям. Нагадаємо, з такими правилами відкриються чимало казино по всій території США. Тому влада Нью-Джерсі переймається, що можливо найдовше втрачатиме величезні кошти.

Таку тривалу паузу Атлантік-Сіті вимушений витримувати через свою географічну близькість до одного з центрів пандемії — Нью-Йорка.