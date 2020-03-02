Деніель Негреану назвав умови розвитку онлайн-покеру

Володар шести браслетів WSOP та понад 40 мільйонів доларів турнірних виграшів Деніель Негреану поділився своїм баченням того, в якому керунку варто рухатися онлайн-покеру, аби продовжити розвиватися.

На його думку, пріоритетну увагу онлайн-руми повинні приділити не професійним гравцям, а на утримання покеристів, які регулярно роблять депозити (тобто гравців-любителів, які часто програють і вносять гроші на гру). За словами Негреану, статистика великих румів свідчить, що із часом гравці-любителі виграють усе менше, тож в підсумку вони швидко покидають гру. А це, звісно, погано для покерної еко-системи. Гравцям-любителям не комфортно в середовищі, де вони не можуть виграти.

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Негреану підкреслив, що таким любителям важливо показати, що граючи в покер вони можуть весело провести час і при цьому добитися певних успіхів. Покер-про, натомість, повинні зрозуміти, що необхідно зберігати інтерес для всіх гравців і тільки таким шляхом можна забезпечити розвиток покеру в цілому.

"Робота покер-про, окрім всього – це підтримання мрії. Без професіоналів цієї мрії вражаючого покерного успіху не існувало би", – впевнений Деніель.