Дідусь із Африки, який виграв 3,5 мільйони доларів у покер

В сучасному покері грою правлять американці та канадійці, утім і у Європі не бракує успішних та заможних професіоналів. А от на африканському континенті інтелектуальна гра не настільки популярна, скажете ви. Нічого подібного – заперечить поважний покерист Реймонд Рам.

Сивочолий дідусь в 2007 році змусив покерну еліту поважати вихідців із Африки. 62-й річний бізнесмен із Південної Африки, для якого покер був не більше ніж хобі, посів третє місце в найпрестижнішому "живому" турнірі на планеті. На WSOP Main Event того року Реймонд Рам заздалегідь не збирався, до Лас-Вегасу поїхав за збігом обставин. За місяць до цього аматор посів четверте місце у найбільшому покерному турнірі в Африці All Africa Poker Tournament. А відтак отримав бонусом пакет на поїздку у Мекку грального бізнесу.

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Не відчуваючи тягаря відповідальності за солідний бай-ін у 10 000 доларів, Реймонд Рам залишив за спиною 6 355 суперників і здобув "бронзу" неофіційного чемпіонату світу з покеру. Фантастичний виступ у Головній події приніс південно-африканцю більше 3 мільйонів доларів призових. До того ж, Реймонд Рам став першим і досі єдиним представником Африки, якому довелось зіграти за фінальним столом WSOP Main Event.



Реймонд Рам. Фото: wsop.com

Після успіху 2007-го, до покерної діяльності Реймонд Рам підійшов уже більш ґрунтовно і ще встиг виграти 500 тисяч доларів у "живих" турнірах. Зокрема, у 2008-му південно-африканець офіційно підтвердив статус найкращого гравця континенту, вигравши All Africa Poker Tournament. Реймонд Рам завершив покерну кар’єру у 2016-му на вершині списку найбільш успішних гравців із Африки в історії.