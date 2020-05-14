Дисперсія в покері: як зменшити ризики

Абсолютна більшість гравців рано чи пізно стикаються зі смугою невезіння та впевнені, що від них відвернулася фортуна. Насправді, це явище має математичне пояснення під назвою дисперсія, з її примхами змушені миритись усі, від новачків до топ-професіоналів. Що ж таке дисперсія і як із нею боротися?

Що таке дисперсія в покері?

Дисперсія – міра відхилення випадкової величини або ряду випадкових величин від їх математичного очікування. Що ж до покеру, то це різниця між очікуваним виграшем на дистанції та реальним станом справ.

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Усі знають, як тяжко програвати префлоп-виставлення з парою тузів, яка має більше ніж 80% на перемогу, проти випадкової руки опонента, однак такі випадки трапляються досить регулярно. Виходить, що дисперсія – найзапекліший ворог покерного гравця? Ви здивуєтесь, але відповідь на це запитання не така однозначна, як може здаватися.

Від чого залежить дисперсія?

Перш за все, на розмір відхилень впливає вінрейт гравця на довгій дистанції або справжній вінрейт. Вінрейт – це кількість грошей чи великих блайндів, які виграє покерист за певну кількість рук. Стандартною одиницею виміру зазвичай вважають бб/100 або те, скільки великих блайндів виграє покерист за 100 роздач. У цьому випадку діє проста закономірність – що вищий вінрейт, то менш болісними будуть прояви дисперсії.

За приклад можна взяти хорошого гравця-початківця мікролімітів, вінрейт якого в середньому знаходиться на відмітці в 4 бб/100. Припустимо, що він регулярно сідає за покерні столи та награє близько 60 000 рук за місяць. Відкриємо один з безкоштовних калькуляторів дисперсії й побачимо, що незважаючи на позитивні очікування, цей покерист може залишитися без виграшу в 16% випадків! Звичайно, шанси на програш не такі великі, але протягом року гравець може стикнутися з одним чи кількома невдалими місяцями.



Дисперсія в покері. Фото: poker-wiki

Що зміниться зі збільшенням вінрейту? Наприклад, наш покерист сумлінно працював над грою та зміг покращити свої очікування до 7 бб/100. За інших рівних параметрів імовірність невдачі знижується до 4%, а це просто величезна різниця.



Дисперсія в покері. Фото: poker-wiki

Окрім вінрейту, подібний вплив на дисперсію спричиняє дистанція. Збільшення кількості відіграних рук дасть можливість не зважати на короткочасні результати, адже покер – це марафон, а не спринт.

Дисперсія – ворог чи друг?

Звичайно ж ворог, вигукне дехто з гравців! Хіба можна програвати з тузами? Так, часом даунстріки в покері є досить болісними, але вони закладені в самій механіці гри, й повністю виключити фактор везіння просто неможливо.

З іншого боку, саме можливість перемоги у, здавалося б, програному банку і робить покер таким емоційним та збуджуючим уяву. Історія знає чимало прикладів, коли удачливі гравці заробляли казкові суми, практично не знаючи правил! Здавалося, все стається за помахом чарівної палички, але це лише один із проявів дисперсії.

Як зменшити фактор дисперсії?

Найкращий спосіб нівелювати фактор дисперсії – це регулярна робота над грою та відігравання солідних дистанцій. У цьому випадку, як ми вже переконалися на практиці, везіння не матиме великого впливу на кінцевий результат.

Навички, які варто покращити в першу чергу, – це математика покеру, вибір гри та пошук слабкого суперника, а також гра в хорошому емоційному стані, що дозволяє приймати виважені рішення в будь-якій ситуації.

Покер – це гра майстерності, в якій присутній фактор везіння, та кожному гравцеві цілком під силу зробити його найкращим другом. Тренуйтеся, награвайте довгі дистанції й перемагайте!