Покер – не проста гра, що вимагає не тільки знань та навичок, але й постійної концентрації. Утім іноді напруга за столом зростає настільки, що навіть найкращі з найкращих можуть помилятися у дуже простих ситуаціях.

Щось схоже трапилося зі зірковим професіоналом Філом Айві, який за кар’єру лише в живих турнірах виграв уже понад 30 мільйонів доларів (11-те місце в історії). Справа була минулого року на WSOPE у чеському Розвадові під час турніру суперхайролерів із бай-іном 250 тисяч доларів!

Читайте також: Винахідник, який пережив Голокост і змінив хід покерної історії

Успішний білоруський професіонал Микита Бодяковський зробив рейз із К-10, Айві із масними J-6 збирався захистити свій великий блайнд, утім переплутав номінал фішок і, натомість, зробив 3-бет на майже увесь свій стек!

За реакцією самого Айві, Бодяковський одразу зрозумів, що суперник помилився. Проте з таким самим успіхом Філ міг навмисно вдати здивування… Чим же закінчилася драматична роздача можете побачити на власні очі: