Професія покериста, лише на перший погляд, – робота мрії. А ви спробуйте висидіти десять годин за столом, інтенсивно працюючи головою. Аби цей покерний марафон не перетворювався на тортури, на допомогу приходить вона – Дана Періану.

Дівчина із похмурого румунського містечка стрімко увірвалась в покерну індустрію і стала найбільш затребуваною масажисткою на престижних серіях турнірів. Для гравців калібру Філа Айві 100 доларів – не гроші. Американець з легкістю розставався із "Бенджаміном Франкліном" заради години насолоди, яку дарували вправні румунські руки. Про рівень майстерності Дани говорить ось ця фотографія, яка миттю стала покерним мемом.



Дана Періану та Філ Айві. Фото: Club Poker

Авторитет і популярність румунській дівчині принесли не лише мила зовнішність, а, насамперед, справжня відданість професії. На своїх дебютних серіях Дана працювала як робот по 15 годин практично без перерв. Відтак, Періану дуже швидко стала провідним фахівцем компанії Thee Best Hands, яка надає масажні послуги на престижних покерних серіях.

Читайте також: Королева покеру виграла свій третій браслет WSOP і понад 300 000 доларів

Із власницею компанії румунка познайомилась у 2009 році, завдяки щасливому випадку. Її друзі частенько грали в онлайні, а Дана стала їхнім своєрідним талісманом. Тож незабаром, вирушаючи на EPT в Монако, компанія покеристів доукомплектувалась фартовою вболівальницею. Періану, маючи за спиною курси масажу, не змарнувала нагоди трішки підзаробити, і усе закрутилося.



Дана Періану. Фото: Danny Maxwell Photography

За кілька годин Дана заробляла більше, аніж за місяць у себе в Румунії. А окрім стандартного тарифу – 25 євро за 15 хвилин масажу – Періану часто винагороджували щедрими чайовими. Той таки Філ Айві колись розщедрився на 1000 євро за 3 години роботи.



Дана Періану. Фото: EPT

Втягнувшись у нову професію, Дана знайшла для себе і нове захоплення. Постійно перебуваючи за спиною гравців, дівчина поступово опанувала премудрості покеру і з головою пірнула у нове хобі. Спочатку не складалось – Періану розтрощила кілька ноутбуків і неодноразово блокувала собі доступ до покер-руму. Упоратись із даунстріком допомогла спеціалізована література і поради професіоналів, яких серед друзів Дани не бракує.



Дана Періану. Фото: facebook

В останні роки Дана Періану багато подорожує і живе у власне задоволення, але не забуває завдяки чому відкрила для себе нові можливості. Румунка із нетерпінням чекає на повноцінний рестарт "живої" гри, аби повернутись до улюблених справ за покерним столом і біля нього.