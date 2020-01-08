Дмитро Урбанович вперше здобув покерний трофей у Австралії
Відомий та успішний білоруський покерист Дмитро Урбанович, який вже кілька років виступає під прапором Польщі, успішно розпочав 2020 рік.
На престижній серії Aussie Millions, яку приймає Мельбурн, Дмитро виграв івент з HORSE. У турнірі з бай-іном 2 500 доларів зібрався досить поважний склад професіоналів, а у призову зону потрапили 6 гравців. У підсумку Урбанович та француз Жульєн Сітбон уклали угоду у хедз-апі, а почесну каблучку чемпіона та майже 20 000 доларів призових отримав поляк.
Дмитро Урбанович. Фото: pokernews
"Мельбурн – моє найулюбленіше місто і я дуже радий, що зумів вперше виграти турнір місцевої серії", - підсумував Урбанович. Додамо, в активі білоруса вже були друге та третє місця на Aussie Millions у попередні роки. За словами Дмитра, зупинятися на досягнутому він не збирається і готовий боротися за інші трофеї серії, яка триватиме до 24 січня.
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Після успіху у турнірі з HORSE загальний доробок білоруського поляка у живих турнірах вже складає майже 6 мільйонів доларів. За цим показником він очолює список найуспішніших покеристів Польщі та входить до топ-200 у світі. Чудовий результат, зважаючи на той факт, що Дмитру лише 24 роки.