До першої битви Філа Гальфонда з покерними багатіями залишився тиждень

Оголосили дату і суперника дебютної дуелі тет-а-тет зірки гри Філа Гальфонда. Честь відкрити Galfond Challenge отримав онлайн покерист з ніком "Venividi1993".

22-го січня стартує доволі очікувана подія у світі покеру — Galfond Challenge. Наприкінці минулого року Філ Гальфонд кинув виклик гравцям за високими лімітами. Суть така: зіграти проти американця 50 тисяч роздач і залишитися в плюсі. Переможець отримує солідну фінансову винагороду.

На цей виклик відгукнулося чимало професіоналів. Деякі з дуелей з різних причин все ж скасували. У підсумку Філ вийде на бій з шістьма опонентами: "Venividi1993", Біллом Перкінсом, Ченсом Корнутом, "Action Freak", Брендоном Адамсом та одіозним Даніелем Кейтсом. У кожному випадку правила хедз-апу та сума виграшів трохи відрізнятимуться.

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Galfond Challenge відкриє онлайн протистояння Філа з "Venividi1993". Чи не найнижчі ставки будуть саме тут. Кращий за підсумками 25 тисяч розіграшів отримає 150 (у разі тріумфу "Veni") або ж 100 (якщо переможе Гальфонд) тисяч доларів.



Філ Гальфонд. Фото: Cardplayer

Цей виклик приніс американцю ще більшу популярність. Філ і так входить до числа найпопулярніших гравців за високими лімітами. За свою кар’єру він заробив близько трьох мільйонів доларів у живих турнірах.