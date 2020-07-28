Покер і кіберспорт завжди були тісно пов'язані між собою. Безліч професійних кіберспортсменів грають у покер на аматорському рівні, а деякі з них навіть назавжди віддали перевагу картам і зеленому сукну.

Ілля "Alohadance" Коробкін — ексцентричний гравець у Dota2 і популярний стрімер — теж відноситься до числа шанувальників покеру. Разом з українською командою FlyToMoon він виграв понад 300 000 баксів на турнірах різного рівня, а аудиторія його Twitch-каналу давно сягнула півмільйона фоловерів.

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Його покерні трансляції теж варті уваги, адже Коробкін постійно дає бій найсильнішим гравцям і яскраво коментує кожну роздачу. При цьому харків'янин вже може похвалитися певними успіхами.

Нещодавно стрімер отримав кілька турнірних квитків і використав їх за призначенням. Він запустив пряму трансляцію та показав просто приголомшливі результати, діставшись 5-го місця у престижному онлайн-івенті. Його призові склали більш ніж 41 000 доларів!

На цьому пригоди Alohadance за покерними столами не закінчилися. Він вирішив зіграти з одним із найуспішніших покеристів Дмитром "yurasov1990" Юрасовим та іншими онлайн-регулярами.

Сівши за стіл з лімітами $50–100, Коробкін почав досить успішно нарощувати свій банкрол. У якусь мить його стек становив 51 000 доларів! Звісно, довго боротися з найкращими світовими гравцями Ілля не зміг, зате добре розважив своїх глядачів.