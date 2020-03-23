"Дрова" у покері: двостороннє стріт-дро

У покері часто доводиться будувати власну стратегію в процесі роздачі без готової комбінації. Відтак, не зайвим буде оцінити власні шанси на те, щоб виграти банк. Двостороннє стріт-дро дарує гравцю доволі непогані перспективи.

Не важко здогадатись, що отримавши двостороннє стріт-дро, гравець має аж 8 аутів для того, щоб зібрати п’яту за силою комбінацію в техаському Холдемі. Скажімо у вас ручні 6-7, а на флопі 4-5-К. Готовий стріт вам гарантують 4 трійки і 4 вісімки. Відтак, ймовірність зібрати стріт на тьорні – трохи більше 17%, до рівера – майже 32%.

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Досвідчені гравці часто розігрують таку руку агресивно, ставлячи кожну вулицю. Якщо жоден із 8 аутів так і не прийде, існує ймовірність забрати банк блефом без шоудауну. Водночас, професіонали не забувають робити похибку на позицію і стиль суперників, стадію турніру, якщо це МТТ, чи глибину власного стеку.