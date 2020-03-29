Два роки прикольних ефірів від стрімера Андрія "Djonidze"

Сьогодні стрімер PokerMatch Андрій 'Djonidze' прийматиме привітання. Рівно два роки тому, 29 березня 2018 року, він вийшов у прямий ефір та провів перший стрім в історії PokerMatch.

Андрій здолав цікавий шлях від простого регуляра, який запустив трансляцію на прохання товариша, до гравця, якого підтримують сотні прихильників. Андрій не лише підтвердив свою майстерність за кеш-столами, а й став дуже небезпечним суперником у турнірних баталіях. Крім успіхів в онлайні, в активі Djonidze є призові місця на "живій" серії PokerMatch UA Millions, а в 2018 році у Головній події крупної покерної серії Poker Federation Cup у Празі він зупинився за крок від титулу.

Стріми Джоні сповнені доброго гумору, крутих музичних пауз та яскравих емоцій. Хочете почути "Імперський марш" на губній гармошці? Вмикайте пряму трансляцію з Djonidze!

Як Андрій розважав себе та глядачів на стрімах — дивіться у відео.

Сьогодні ввечері Джоні знову буде в роботі. Його теплий ламповий стрім традиційно розпочнеться на Twitch о 20:00. А о 21:00 на PokerMatch стартує наш святковий суперфрірол [20k] 2 years Stream Freeroll із гарантованим призовим фондом 20 000 гривень. Пароль на нього ви дізнаєтесь під час трансляції.

Приходьте на стрім до Андрія та приєднуйтесь до привітань!