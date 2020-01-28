Двометрова легенда покеру — історія одіозного рекордсмена Філа Хельмута

Без жодних перебільшень легендарна постать в історії покеру Філ Хельмут свою популярність у рівній мірі заробив впевненою грою та не вельми гідною поведінкою за столом.

Розпочнемо з хорошого. Американець входить до ТОП-20 найуспішніших покеристів за всю історію. За свою грандіозну кар’єру Філ уже заробив майже 23,5 мільйони доларів. У 2007-у році його внесли до Зали слави покеру.

Найгучніше про статус Хельмута говорить те, що він є рекордсменом за кількістю браслетів чемпіона Всесвітньої серії покеру — 15. Перший трофей WSOP американець виграв ще у далекому 1989-у році. Тоді він тріумфував у Головній Події. На разі крайній браслет — у 2018-у.

Постать Хельмута надихає чимало гравців нового покоління. Він свого часу кинув навчання в університеті заради покеру. Дружина двометрової легенди (офіційно ріст Філа 201 сантиметр) Кетрін також професійно займається покером.

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Американця люблять запрошувати у ролі експерта в різноманітні телевізійні шоу та трансляції покеру. Воно й не дивно: Філ має усе, аби тримати увагу глядачів. Це і статус, і сміливість говорити прямо, і головне славу чоловіка, який за словом до кишені не лізе.

Власне, це ми максимально м’яко охарактеризували норовливий характер Хельмута.

Американець цілком обґрунтовано вважає себе величезною зіркою. Тому інколи він дозволяє собі не стримуватися у висловлюваннях.

Якби від фортуни нічого не залежало, то, гадаю, я би вигравав усі турніри.

Нескромні фрази — візитівка Філа. Він говорить те, що думає. Це ще не страшно.

Справжній бенефіс Хельмута розпочинається, коли його суперникові відверто таланить. Американець не здатен терпіти гіркі поразки. Чи не кожен важливий "переїзд" він зустрічає колючими випадами на адресу опонента.



Філ Хельмут. Фото: Cardschat

Найпоказовіший епізод стався у 2008-у році. Хельмут купився на блеф Крістіана Драгоміра. Скинувши карти, він попросив суперника показати руку. Краще б той відмовив. Побачивши десятку та четвірку, Філ почав обзивати Крістіана ідіотом.

Звісно, конфліктний характер американця призводив і до бійок. Зокрема, зі Семом Грізлі.

Та яким би язикатим та одіозним не був Хельмут, це аж ніяк не відбирає у нього статус легенди та зірки покеру.