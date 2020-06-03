Зірковий американський покерист Джастін Бономо продовжує тішити своїх прихильників.

Нагадаємо, Джастін — другий найуспішніший покерист в історії. У живих турнірах він уже виграв майже 50 мільйонів доларів призових. Більше лише у Бріна Кенні (56 мільйонів доларів).

Читайте також: Шведський професіонал заробив майже мільйон доларів за тиждень

Нещодавно Бономо заробив 622 тисячі "зелених" за перемогу в онлайн-турнірі. І от американець продовжив успішну серію. Він тріумфував у змаганні хайролерів. Вхід у турнір коштував 100 тисяч доларів. Тому участь взяли багато зіркових покеристів.

Зокрема, за фінальним столом зустрілися Сем Грінвуд (сьоме місце) і Девід Пітерс (третє місце). У вирішальному хедз-апі Бономо переміг Майкла Адамо. Австралієць за друге місце отримав майже 1,2 мільйона доларів. Джастін заробив аж 1,7 мільйони "баксів".