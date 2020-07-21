Попри те, що чоловіки та жінки вже давно на рівних змагаються у покері, завдяки суттєвій кількісній перевазі перемоги у великих турнірах частіше все ще дістаються першим.

От і на цьогорічному WSOP Online поки усі 20 браслетів дісталися чоловікам. Щоправда, дуже близькою до того, аби розбавити цю статистику була Джені "Mobey" Сванкара.

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У турнір з Пот-ліміт Омахи з бай-іном 500 доларів вона стала першою жінкою, яка пробилася на фінальний стіл WSOP 2020. Джені мала не погані шанси вийти у хедз-ап, утім все ж вилетіла на третьому місці. Нагородою їй стали 41 тисяча доларів.

Усього турнір зібрав аж 1137 входів. Перемога ж дісталася Кевіну "therealkg" Герхарту, який поклав до кишені 97 тисяч доларів. Вдалося пробитися до призової зони і багатьом зірковим гравцям.

Так один із найуспішніших онлайн-покеристів в історії Кріс Мурман зупинився зовсім не далеко від свого другого браслету WSOP. Він фінішував четвертим. 95-м завершим змагання Філ Хельмут, 55-м – Раян Різ, 36-м – Шон Діб.