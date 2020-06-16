Джейсон Мерсьє – один із найуспішніших та найавторитетніших турнірних гравців у покер. А ще він – яскравий приклад того, що покер абсолютно не стоїть на заваді щасливому сімейному життю.

Як і чимало сучасних професіоналів, Джейсон захопився покером в університеті. Спочатку він спробував себе в онлайні, утім вже перші кроки в живій грі продемонстрували, що тут його чекає серйозний успіх. У 2008 році він виграв Main Event EPT Sanremo, за що отримав 869 000 євро. При цьому вхід на цей турнір Мерсьє виграв в недорогому онлайн сателіті.

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Джейсон Мерсьє / фото: cardplayer

Після цього американець взявся вигравати титули один за одним. Нині в його активі 5 браслетів WSOP, 2 трофеї WPT, 6 перемог на EPT і ще купа дрібніших успіхів. За кар’єру він завоював майже 20 мільйонів доларів призових (28-ме місце в історії). У 2009 році авторитетний журнал Bluff назвав його гравцем року, а у 2016 йому дістався титул WSOP Player of the Year.

До слова, 2016 рік став для Джейсона дійсно знаковим. Окрім хороших результатів у покері, він добився успіху і в особистому житті. Мерсьє одружився із Наташею Барбур – теж професійною покеристкою. Пропозицію Мерсьє зробив під час того таки WSOP 2016, коли Наташа вилетіла із фінального столу на одному із турнірів серії.

Нині пара виховує двох дітей і вже не так часто з’являється за покерними столами. Утім майстерність Джейсона Мерсьє нікуди не поділася. Навіть попри серйозну зміну іміджу. Це він довів наприкінці минулого року, коли виграв понад 700 тисяч доларів на турнірі хайролерів Seminole Hard Rock Poker Open.



Джейсон Мерсьє з дружиною Наташею / фото: cardplayer

А зовсім нещодавно Мерсьє додав до своїх трофеїв ще одну перемогу на WPT, який через пандемію коронавірусу відбувався в онлайні. За перемогу в турнірі з Омахи американець заробив 280 тисяч доларів.

Тож попри те, що покер уже не займає перше місце у житті Джейсона Мерсьє, ми напевне ще не раз почуємо про його успіхи в елітних турнірах.