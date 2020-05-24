Джейсон Мерсьє скучив за покером у декретній відпустці

Після народження другого сина, знаменитий американський покерист практично зник із ігрових радарів. Утім форму Джейсон Мерсьє, вочевидь, не втратив. Американець виграв турнір хайролерів в рамках Світового покерного туру, який, зі зрозумілих причин, також перебрався в онлайн.

Власник 28-ї сходинки у "All time money list" (19,76 млн доларів) тріумфально завершив турнір із Пол-ліміт Омахи з бай-іном 10 300 доларів. Івент WPT зібрав 101 вхід, а баталії за віртуальними столами розтяглись на два дні. Компанія у турнірі зібралась серйозна. Зокрема, третє місце дісталось грозі онлайну Віктору "Isildur1" Блуму. "Бронзу" шведа організатори оцінили призом – 121 200 доларів.

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А от чемпіон, Джейсон "treysfull21" Мерсьє, виграв майже у два з половиною рази більше. Розібравшись у хедз-апі із австрійцем Лінусом "LLinusLLove" Лолігером, американець поповнив свій банкрол майже на 280 тисяч доларів.