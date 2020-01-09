"Ефект Манімейкера", або покерний бум

На початку нульових покерному світу "зірвало дах", а доклався до справжньої революції гри американець Кріс Манімейкер. Покер набув неабиякої популярності, як в офлайні, так і на теренах інтернету.

В 2003 році 27-річний бухгалтер із Нашвілла через онлайн-сателіт за 40 доларів відібрався на головний турнір Всесвітньої серії покеру і виграв його, примноживши скромні інвестиції у 62 500 разів.

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Під час реєстрації на Main Event WSOP у Кріса неодноразово вимагали продемонструвати посвідчення особи, адже прізвище Манімейкер (англ. Moneymaker) дослівно перекладається як "той, хто робить гроші". А через кілька днів організаторам було уже не до жартів. Аматор Кріс Манімейкер виграв на той час рекордний приз в історії покерних турнірів – 2 500 000 доларів.



Вирішальна роздача на WSOP 2003. Фото: wsop.com

Феноменальний результат покерного андердога дехто називає посмішкою фортуни. Але впродовж турнірної дистанції Манімейкер неодноразово спростовував таке твердження. Кріс демонстрував дива холоднокровності і не пасував перед маститими професіоналами. З-поміж 838 суперників Кріс залишив позаду визнаних зірок – Расса Бойда, Фредді Діба, Скотті Нгуєна, Ховарда Ледерера, Філів Хельмута та Айві. А у хедз-апі розібрався із одним із мастодонтів покеру Семом Фара.

Кріс Манімейкер став живим прикладом того, що навіть простий хлопець без надзвичайних навиків та інвестицій може стати покерною зіркою та мультимільйонером. У наступні роки Всесвітня серія покеру пережила справжній бум. У 2004-му в головну подію по 10 тисяч доларів інвестували уже втричі більше учасників. А у 2019-му на ювілейний WSOP Main Event приїхало понад 8,5 тисяч гравців з усіх куточків планети.



WSOP 2019. Фото: wsop.com

Завдяки "Ефекту Манімейкера" покер став справжньою поп-культурою. Найпрестижніші турніри почали масово транслювати на телебаченні. Зокрема, глядачу тепер була доступна нова опція – за грою можна було спостерігати із відкритими картами гравців.

Потужний ривок покер здійснив і в онлайні, де його популярність з 2001-го по 2005-й роки зросла майже у 300 разів. Кріс Манімейкер став натхненником для багатьох тисяч майбутніх зірок покеру. А от сам, за іронією долі, відійшов у затінок.



Кріс Манімейкер (2019 рік). Фото: vip-grinders

Манімейкер грає до тепер, але після успіху 2003-го не здобув перемоги у жодному престижному турнірі. Утім справедливо заслужив на звання справжньої легенди гри. У 2019 році Кріс Манімейкер увійшов до Залу Слави світового покеру.