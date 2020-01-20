Економ-варіант: оголосили дати найдешевших турнірів WSOP 2020-го року

Організатори остаточно затвердили дні, у які на Всесвітній серії покеру відбудуться найдоступніші для учасників змагання.

Нагадаємо, наприкінці 2019-го року вибрали дати проведення головних турнірів WSOP. Тоді організатори залишили певну інтригу — не оголосили дні проведення кількох доступних турнірів. І от тепер сформували оновлений календар Всесвітній серії покеру 2020-го року.



WSOP. Фото: Casino

Турнір Casino Employees (вхід 500 доларів) відбудеться у перший день фестивалю — 27-го травня. 17-го червня на глядачів чекає найкрасивіша подія Ladies No-Limit Hold’em Championship. За столи сядуть представниці прекрасної статі.

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Остаточний календар Всесвітньої серії покеру обіцяють оголосити найближчим часом. Цьогорічний WSOP триватиме з 27-го травня по 15-е липня. Турнірів з входом менше тисячі доларів буде більше десяти.