Екс-чемпіон світу з боксу замахнувся на покерну вершину

Знаменитий британський боксер Девід Хей, повісивши рукавички на цвях, наполегливо освоює нове ремесло. Колишній чемпіон світу за версією WBA презентує документальний фільм, де описує свій шлях від покерного аматора до конкурентного гравця.

Стрічка із красномовною назвою "Давид проти Голіафа" вийде на екрани уже у найближчі дні. Провівши свій останній бій у травні 2018 року, Девід Хей перемикнувся на інтелектуальну гру і вже навіть виступив на кількох "живих" покерних турнірах.

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Здобутки британця поки більш ніж скромні – лише 3 315 доларів призових. Утім, колишній боксер реально дивиться на речі, порівнюючи професію покериста зі шляхом боксер-професіонала. Мовляв, аби досягти успіху, потрібно набити чимало гуль, багато працювати і не опускати рук.

Зі спортивним минулим боксера перегукується і стрічка "Давид проти Голіафа". Девід Хей опановує нову для себе гру в компанії покерних тренерів, вивчає спеціалізовану літературу і не цурається довгих годин практики. Головний лейтмотив фільму – успіху у покері, при бажанні, може досягти кожен.