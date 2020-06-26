Колишній півзахисник низки французьких та італійських клубів, віцечемпіон світу 2006-го року Вікаш Дорасо доволі успішно грав у покер.

На початку тисячоліття він був лідером клубу "Ліон". Виступав за "Мілан" і ПСЖ. У складі збірної Франції дійшов до фіналу чемпіонату світу 2006-го року. Вікаша називали "новим Зіданом". І навіть попри пристойну колекцію трофеїв, на усі 100% свій потенціал Дорасо не реалізував.

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Тому завершивши одну спортивну кар’єру, він розпочав нову — покерну. Тут у нагоді стали високі математичні здібності француза. Він навіть має вищу економічну освіту. Перший маленький виграш Вікаш здобув ще навіть офіційно не повісивши бутси на цвях. У 2007-у році Дорасо заробив три тисячі доларів. Суми призових регулярно зростали. І це при тому, що здебільшого француз грав лише на батьківщині.

Найкращими роками у покерній кар’єрі Вікаша були 2009-2010. Тоді він заробив близько 400-от тисяч доларів. Але ще через рік Дорасо вирішив призупинити свої виступи. Потім повертався за покерний стіл лише зрідка і з перемінним успіхом.



Вікаш Дорасо. Фото: Playmakerstats

Граючи нечасто і майже не виїжджаючи за межі Франції, Вікаш все ж зміг у живих турнірах сумарно заробити більше півмільйона доларів.