Екстремальний покер з биками — головне вижити: ВІДЕО

Зазвичай головних "хижаків" у покері називають "акулами". Мовляв, вони полюють на маленьких слабких "рибок". Та є у цій грі випадки, коли найбільша загроза йде від… биків. Тоді на кін ставлять далеко не лише гроші.

Під "найбільша загроза йде від биків" ми зовсім не маємо на увазі хамовитих нахабних суперників. Ні. Сприймайте все буквально. Мова дійсно про справжнісіньких здоровенних биків. При тому ще й розлючених.

Ця, так би мовити, забава — звична справа для кількох регіонів США. Як саме комусь в голову прийшла ідея зіграти в покер посеред родео — достеменно невідомо. Але найцікавіше, що знаходяться сміливці, які погоджуються на такі пропозиції.

Читайте також: Чоловік зі силіконовими грудьми та 20 днів у темряві: неймовірні парі покеристів

Звісно, компанія величезного небезпечного бика трохи змінює правила гри. Просто виграти роздачу чи навіть вибити опонента з гри — замало. Переможцем оголошують того, хто "вижив". Тобто, останнім досидів за столом. Бажано, не дуже ушкодженим.

А травми тут, як ви мабуть здогадалися, не рідкість. Американська версія іспанської кориди регулярно закінчується важкими пошкодженнями для учасника. Тим паче, тут ще й заохочують сміливців погладити розлючену тварину. Або краще зірвати щось з її амуніції. Найчастіше, таких нахаб потім виносять з арени.



Angola prison rodeo. Фото: Racked

Найвідомішим покерним родео США є корида у в’язниці "Ангола". Це в штаті Луїзіана, поблизу Сан-Франциско. Там такі забави організовують ще зі середини минулого століття. Цікаво, що з часом "Angola prison rodeo" еволюціонувало з локальних розваг для ув’язнених до цілком прибуткового бізнесу. Керівництво закладу побудувало трибуни. Глядачів, до слова, збирається чимало.

Те, що понад 50 років тому розпочиналося як звичайна забава для в’язнів — тепер справжній фестиваль.