Ерік Афріат вривається в історію покеру

Канадський професійний покерист Ерік Афріат став лише п’ятим в історії гравцем, який тріумфував у бодай трьох турнірах серії WPT.

Історичний момент трапився на змаганні Fallsview Main Event. Символічно, що канадець переміг саме на домашньому етапі World Poker Tour.

Ерік переміг поле з 600 входів. І поповнив свій рахунок на майже 380 тисяч доларів.

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Та головне, звісно, увійшов у енциклопедії покеру, як лише п’ятий гравець, що бодай тричі тріумфував на турнірах WPT. Раніше Афріат був найсильнішим у Голлівуді (безліміт Championship, 2014 рік) і в Атлантік Сіті (Borgata Winter Championship, 2018 рік).

Окрім Кріса трьома і більше перемогами на івентах WPT можуть похизуватися данець Гас Хансен, еквадорець Карлос Мортенсен і американці Даррен Еліас та Ентоні Зінно.



Ерік Афріат. Фото: WPT

Відзначимо, за свою покерну кар’єру Афріат заробив 3,5 мільйони доларів призових у живих турнірах. І більше половини з цієї суми — це гонорари за перемоги саме на трьох турнірах World Poker Tour.