ESPN оголосив розклад трансляцій Головної Події WSOP-2020

Main Event 51-ої в історії World Series of Poker стартує першого липня. Найгарячіший етап боротьби традиційно покаже культовий телеканал ESPN.

Коментаторами традиційно будуть Норман Чад і Лон Макічерн. Цей дует незмінно працює на WSOP із 2003-го року.

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Головний канал ESPN покаже старт турніру, а також вирішальну стадію. Для перегляду прямих трансляцій українцям доведеться пожертвувати власним сном. Дебютна трансляція на ESPN (Day 1A) відбудеться 2-го липня (старт близько 04:00). Наступного дня покажуть перебіг перепитій Day 1B. 5-го липня буде трансляція подій Day 1AB. Потім пауза.

На півтора тижні радимо перейти на канал ESPN2, який у прямому ефірі транслюватиме Головну Подію повністю.

А приблизно 15-го числа ESPN покаже вирішальні дні найрейтинговішого періоду Main Event — фінального столу. Два перші дні фіналу можна буде дивитися на ESPN2.



Хосейн Енсан. Фото: Bankrollmob

Минулого року Головну подію World Series of Poker виграв німець Хосейн Енсан. Тоді він заробив 10 мільйонів доларів і золотий браслет.