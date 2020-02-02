Фактор рідних стін: перший чемпіон-абориген на Australian Poker Open

До Майкла Аддамо жодному із представників Зеленого Континенту не вдавалось тріумфувати в головній події відкритого чемпіонату Австралії з покеру.

Main Event серії виявився далеко не кожному по кишені. Бай-ін турніру становив 100 000 австралійський доларів, або ж – близько 68 000 у американській валюті. Зрештою, в боротьбу за титул вступили лише 28 обраних.

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Баталії покерної еліти тривали два дні і завершились перемогою місцевого покериста Майкла Аддамо, який здобув одні із найбільш солідних призових в кар’єрі – 862 тисячі доларів США.

Призову зону замкнув титулований Стівен Чідвік, за четверте місце британець отримав 187 тисяч доларів. А відтак, саме Чідвіку дісталось звання найкращого гравця серії. Стівен здобув в Австралії один титул, а загалом аж чотири рази фінішував у топ-5.