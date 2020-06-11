Покер – це, насамперед, гра майстерності і знань, з чим неможливо не погодитись. Утім і без банального везіння за овальним столом важко досягати успіху. Із покером у її величності Фортуни свої рахунки, вона навіть у Головній події WSOP інколи виконує несамовиті викрутаси.

Герої та антигерої нашої підбірки свою участь у неофіційному чемпіонаті світу з покеру запам’ятають на все життя. Мова не лише про солідний бай-ін у 10 000 доларів і космічні призові на кону. Вони стали учасниками неймовірних кулерів та бед-бітів у найпрестижнішому покерному турнірі.

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Розпочнемо із Головної події 2015 року, в якій лаври чемпіона і майже 7,7 мільйона доларів дістались Джо Маккіну. Американець грав солідно, утім, варто зазначити, і заходило йому непогано. Незадовго до фінального столу майбутній тріумфатор відправив додому Джастіна Шварца, брутально переїхавши його сет.

Мірятись сетами на флопі довелось і учасникам роздачі вартістю у понад мільйон доларів. У Main Event 2016 жорстокий кулер трапився, коли у грі залишалось лише троє претендентів на браслет.

Розбавимо парад кулерів драматичним бед-бітом, який довів до сліз кремезного Мета Афлека і проклав Джонатану Дюхамелю шлях до титулу (майже 9 мільйонів доларів) на WSOP Main Event 2010.

Головна подія зразка 2010 року була багатою на емоції. Одна із роздач уже за фінальним столом нагадувала екстремальні американські гірки. Майкл Мізракі та Метью Джарвіс, виставившись до флопу, змінювали лідерські позиції на кожній вулиці.

Уміють полоскотати собі нерви і покеристки, яких на Всесвітній серії покеру з кожним роком дедалі більше. Вже у перший змагальний день Головну подію 2017 року покинула найкраща покеристка в історії. Ванесса Селбст, завдячуючи Гаель Боуман, програла усі свої фішки, упіймавши сет тузів на флопі.

Ну і на десерт, бед-біт, в який важко повірити навіть з математичної точки зору. В одній із роздач Головної події 2008 року Джастін Філіпс та Мотуюкі Мабучі тримали інтригу до останнього. А після шоудауну в очевидців події щелепи повідвисали – каре тузів проти роял-флешу.