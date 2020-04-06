Фартове для українців казино пробуде на карантині аж до осені

Головний та найбільший гральний заклад Європи казино King’s через пандемію коронавірусу не відчинятиме дверей до першого вересня.

Цей заклад знаходиться в чеському Розвадові. King’s — найпопулярніший покер-рум нашого континенту. Зокрема, й серед українців. Саме там менше місяця тому наші спортсмени напрочуд успішно виступили на етапі серії WSOP Circuit.

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Щоправда, через короновірус ті змагання довелося перервати. Казино пішло на карантин. Прогнозувати терміни повернення тоді власник закладу Леон Цукернік не наважився. І от тепер керівники King’s оголосили, що відкриють двері не раніше першого вересня.

Зауважимо, Чехія однією з перших закрила свої кордони. Зараз кількість інфікованих коронавірусом у цій країні перевалила уже за три тисячі. Зафіксовано більше сорока летальних випадків.