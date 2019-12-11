Фернандо Хабаггер прийняв виклик Філа Гальфонда

Швейцарський покерист Фернандо Хабаггер став другим, хто відгукнувся на пропозицію зірки гри та віднедавна засновника одного з покер румів Філа Гальфонда.

Нагадаємо, Філ запропонував покеристам-хайролерам парі. Правила доволі прості: треба за підсумками дуелі те-а-тет залишитися в плюсі після 50-ти тисяч роздач. Першим на такі умові погодився Білл Перкінс.

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Тепер от виклик прийняв і Хабаггер. Це швейцарський гравець високих лімітів, тренер і стрімер. Дуель заздалегідь припиниться, якщо хтось із гравців піде у мінус 400 тисяч доларів.



Філ Гальфонд. Фото: GamblingNews

Якщо переможе Фернандо, то Гальфонд заплатить йому один мільйон доларів. У разі поразки, Хабаггер перерахує Філові 200 тисяч доларів.