Філ Гальфонд на власному челенджі заробив ще чверть мільйона євро

Американський покерист-хайролер Філ Гальфонд виграв уже третє протистояння так званого Galfond Challenge.

Нагадаємо, Філ запропонував усім гравцям за високими лімітами парі: зіграти проти нього хедз-ап матч. Переможець, окрім виграних у поєдинку грошей, отримує ще й доплату.

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З різними умовами, на бій погодилися п’ятеро покеристів. Це зірки офлайну Біл Перкінс, Даніель Кейтс і Люк Шварц, а також онлайн-гравці "VeniVidi1993" і "ActionFreak".

Розпочав челендж Гальфонд з драматичної перемоги над "VeniVidi1993". Потім у скороченій версії змагання Філ обіграв Даніеля Кейтса. Тепер от американець напрочуд впевнено тріумфував у дуелі з "ActionFreak".

Суперники грали в Омаху. Більшу частину дуелі Гальфонд впевнено лідирував. І врешті спокійно довів справу до тріумфу. Після регламентованих 15-ти тисяч роздач, американець виграв майже 115 тисяч євро. Ще 150 тисяч євро "ActionFreak" виплатить Філу "зверху".

Відзначимо, що паралельно триває дуель Гальфонда з Білом Перкінсом. Там Філ також зберігає лідерство.