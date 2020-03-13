Філ Айві перетнув позначку у 30 мільйонів доларів кар’єрних виграшів

Один із найпопулярніших покер-про Філ Айві став чемпіоном престижної серії Super High Roller, що триває у Сочі.

Американець, лише кілька днів тому фінішував другим у змаганнях цієї ж серії, за що заробив 525 000 доларів. Тепер от Філ підійнявся ще на cходинку вище.

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Айві тріумфував у турнірі з Холдему із короткою колодою, вхід у який коштував 50 тисяч доларів. Охочих заплатити такий бай-ін знайшлося аж 55 покеристів, тож вони згенерували вражаючий призовий фонд у 2 750 000 доларів. Найбільша частина цього пирога, а саме 856 050 доларів, дісталася саме Айві. У хедз-апі він переміг Майкла Сойзу, який виграв 561 780 доларів.

Завдяки цій перемозі Філ Айві перетнув позначку у 30 мільйонів доларів призових у живих турнірах і підійнявся за цим показником на 11-те місце у світі.