Філ Гальфонд продовжує відігравати свої гроші

Зірковий американський покерист впевнено скорочує відрив у хедз-ап батлі з онлайн-гравцем "VeniVidi1993".

Нагадаємо, це дебютний поєдинок так званого Galfond Challenge — гучної події у світі покеру. Суть така: Філ кинув виклик усім охочим гравцям за високими лімітами. Зіграти проти нього дуель тет-а-тет. Хто залишиться в плюсі за підсумками 25 тисяч роздач — отримає фінансову винагороду. З різними умовами та регламентами виклик прийняли п’ятеро хайролерів: зірки офлайну Кейтс, Шварц і Перкінс, а також онлайн-гравці "ActionFreak" й "VeniVidi1993".

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Саме останній став першим суперником Гальфонда. Та американець доволі несподівано почав програвати. І коли його мінус досягнув майже мільйона євро, американець вирішив взяти паузу.

Galfond Challenge був під реальною загрозою зриву. Увага чималої кількості фанів покеру була прикутою до цієї ситуації. Врешті Філ потішив уболівальників та вирішив продовжити боротьбу.



GalfondChallenge. Фото: RIOP

І, як показує час, не дарма. За 5 днів американець відіграв майже 200 тисяч євро. Тепер відставання Гальфонда уже не таке вражаюче як було — менше 500-та тисяч євро. Суперники зіграли майже 16 тисяч роздач. Залишилося ще 9 тисяч, тому цілком реально, що американець зможе як мінімум відродити інтригу до дебютної хедз-ап битви Galfond Challenge. Далі буде.