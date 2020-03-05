Філ Гальфонд відіграв майже 200 000 євро у протистоянні із VeniVidi

Відомий покер-про Філ Гальфонд відновив свій хедз-ап поєдинок із зіркою онлайн-покеру VeniVidi1993. За перший ігровий день після тривалої паузи Філ зумів відіграти одразу 183 480 євро. Впродовж цієї сесії суперники відіграли 574 роздачі у пот-ліміт Омаху на лімітах 100/200 євро.

Ключовою для Гальфонда стала роздача, коли він виграв банк у майже 60 тисяч євро. На столі 985710, Гальфонд з кишеньковими Q765 підійняв до 10 800 євро. VeniVidi з АА106 зробив ререйз до 24 310 євро і Філ зрівняв цю ставку. Тож червовий флеш Гальфонда дозволив йому виграти банк у стріта VeniVidi.

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Одразу після повернення мені вдався хороший виграшний день. Утім не думаю, що причина у перерві. Головна причина в тому, що я грав трохи краще ніж раніше. Очевидно також, що мені щастило і було достатньо кулерів у мій бік – розповів Гальфонд на своєму стрімі після сесії.

Загалом у протистоянні Філ, утім все ще далеко позаду. Він програє VeniVidi 716 760 євро. Щоправда, часу відігратися ще більш ніж достатньо. На цю мить суперники зіграли 10 501 роздач зі запланованих 25 000.