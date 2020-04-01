Філ Гальфонд встряв у новий покерний челендж

Зірковий американський професіонал вирішив не сидіти без роботи під час перерви у дуелі з "VeniVidi1993".

Поки "Veni" взяв дводенну паузу у хедз-ап битві дебютного поєдинку Galfond Challenge, Філ вирішив підтримати форму. Він зіграв сам на сам із покеристом з ніком "AmSoGood". Цю зустріч американець назвав Mini Galfond Challenge.

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Правила прості: 800 роздач в омаху. Блайнди 200/400 доларів. І жодних додаткових виплат переможцю. Про підсумки та перипетії дуелі відзвітував сам Гальфонд:

Дика сесія Mini Galfond Challenge! Спершу я виграв 180 тисяч доларів. Але потім "AmSoGood" відіграв у мене аж 220 тисяч доларів. Я зміг виграти кілька роздач наприкінці дуелі і залишитися в плюсі. Заробив 15 тисяч доларів та отримав всю славу в челенджі.

Тож Філ у хорошому гуморі готується до вирішального відрізку матчу з "VeniVidi1993". Попри серію перемог, Гальфонд все ще відстає від суперника на 154 тисячі євро. Покеристам залишилося зіграти трохи більше 5,5 тисяч роздач.