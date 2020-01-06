Філіппінець Лестер Едок виграв турнір Червоного Дракона

В столиці Філіппін Манілі завершилися змагання Red Dragon Manila Super High Roller. Кубок переможця і головний приз у розмірі більше ста тисяч доларів забрав тамтешній професіонал Лестер Едок.

У фінальному хедз-апі Едок переміг свого хорошого товариша Флоренціо Кампоманеса. Після останньої вирішальної роздачі суперники напрочуд приязно спілкувалися. Таке враження, задоволеними залишилися обоє. Лестер поповнив свій рахунок на 102 тисячі доларів, Кампоманес — 70.

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Цей тріумф допоміг Едоку закріпитися у статусі зірки покеру Філіппін. Він піднявся на п’яту сходинку рейтингу найуспішніших гравців цієї країни. Його загальний виграш за кар’єру стрімко мчить до мільйона доларів.



Red Dragon. Фото: Pokernews

Флоренціо Кампоманес закріпився на сьомому щаблі списку. На першому місці рейтингу найуспішніших філіппінських покеристів Марк Рівера — понад 2,5 мільйони доларів.