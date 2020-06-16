Філіппінський професіонал Лестер Едок зміг тріумфувати в онлайн-турнірі з призовим фондом у 2 мільйони доларів.

Бай-ін у змагання коштував 500 "баксів". Майже 700 входів перебили гарантію у два мільйони доларів.

Читайте також: Даніель Негреану ризикне мільйоном доларів заради хайпу

Увесь турнір Лестер діяв напрочуд впевнено. Доводячи, що не дарма взяв собі нак "mon$terDad". Він дістався до вирішального хедз-апу з німцем "Lucky_Luke". Суперники вирішили не укладати угоди, а поборотися за максимальний грошовий приз — понад 285 тисяч доларів. Перемогу врешті святкував Едок, а німець за друге місце отримав 203 тисячі "зелених".

Це не перший помітний тріумф філіппінського покериста. На початку цього року Лестер виграв турнір Червоного Дракона. Ці змагання відбувалися на батьківщині покериста в столиці Філіппін Манілі. Тоді він заробив більше ста тисяч доларів. Ще кілька дрібних перемог гарантували йому місце у списку покеристів, які за кар’єру заробили понад мільйон доларів призових у живих турнірах. До слова, серед філіппінських покеристів таких лише шестеро. Тож 2020-й рік — найуспішніший у покерній кар’єрі Едока.