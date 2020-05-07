Фінансовий радник Трампа, який розігрував мільйони доларів у покер

Сьогодні Ендрю Біла називають одним із найбагатших людей Техасу, а у 2016 році гроші багатія допомогли прийти до влади у США Дональду Трампу. Є у біографії банкіра і масний ігровий відбиток – на початку нульових Ендрю Біл завзято протистояв покерним хайролерам на захмарних лімітах.

У 2001 році успішний банкір Ендрю Біл приїхав до Лас-Вегасу із копицею грошей, аби полоскотати собі нерви у кеш-грі на дуже високих лімітах. Попри брак досвіду, товстосум почав штурмувати найдорожчі столи, де блайнди подекуди сягали 100 000/200 000 доларів, а серед суперників були визнані зірки покеру на чолі із легендою Дойлом Брансоном. Справи у Ендрю Біла спочатку йшли непогано – банкір у якийсь момент досяг профіту у 5 мільйонів. Утім, когорта професіоналів таки взяла реванш, повернувши свої гроші.

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Після цього Ендрю Біл кілька років обходив Лас-Вегас десятою дорогою, але згодом повернувся зі ще більшим банкролом, аби влаштувати тамтешнім покеристам чергову прочуханку. У 2006 році за його участі Мекка грального бізнесу стала свідком, ймовірно, найдорожчої кеш-гри в її історії. Блайнди піднялись до космічної позначки – 200 000/400 000 доларів, а розміри окремих банків вимірювались цілими статками. За перший день кеш-баталій Ендрю Біл вийшов у чималий плюс – 13,6 мільйона доларів. Утім професіонали знову не відпустили банкіра додому зі щитом.



Ендрю Біл. Фото: The New York Times

За зухвалого аматора взявся маститий профі Філ Айві і впродовж трьох днів "обчистив" Ендрю Біла на 16,6 мільйона доларів. Після чергового фіаско, банкіра у Лас-Вегасі більше не бачили. Але той гіркий досвід, вочевидь, став для Ендрю Біл хорошим уроком. Його справи у банківській сфері пішли вгору і він став ключовим гравцем на фінансовому ринку США. Сьогодні статки Ендрю Біла оцінюють у майже 9 мільярдів доларів, а за фінансовими порадами до нього звертається сам президент країни Дональд Трамп.