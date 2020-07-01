Завершилася онлайн-серія Poker Masters PLO. Більше тижня професіонали-хайролери грали в Омаху. Окрім грошей, на кону стояв ще й модний елемент гардеробу.

Великі турніри відбувалися упродовж восьми днів. Спершу впевнене лідерство захопив угорець Андрас Немет. Він виграв три зі стартових дванадцяти турнірів.

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Організатори, ймовірно, уже готувалися відправляти піджак в Угорщину. Але раптом з тіні вийшов фінський покерист Еліс Пярсінен. Його впевнено можна назвати найстабільнішим учасником Серії. Фін шість разів потрапляв у призові зони турнірів. Тріумфував, щоправда, лише одного разу. У підсумку Пярсінен усього на один бал випередив Немета.

За ці вісім днів Еліс заробив 735 тисяч доларів. А також додатково безкоштовний квиток на Мейн Івент за 51-у тисячу доларів. Ну, і красивий фіолетовий піджак.



Піджак переможця. Фото: PokerCentral

Нагадаємо, на попередній онлайн-серії у квітні піджак від модельєра Варайри Босвелли здобув грек Александрос Колоніас. До того піджак розігрували за підсумками живих турнірів. Тоді тріумфаторами ставали Сем Соверел, Алі Імсіровіч і Штефен Зонтхаймер.