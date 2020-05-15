Фортуна допомогла ірландцеві виграти півмільйона доларів

Стів О’Дваєр тріумфував у турнірі хайролерів весняного чемпіонату з онлайн-покеру.

Бай-ін у змагання коштував 25 тисяч доларів. 89 входів гарантували призовий фонд у понад два мільйони "зелених".

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Переможцем у підсумку став О’Дваєр. Його шлях до першого місця був напрочуд цікавим. Коли в грі залишалося семеро учасників, він переміг у шаленій роздачі. В нього на руках був туз з дамою, в німця Оле Шеміона пара тузів, а в угорця Андраса Немета — пара королів. Та флоп був прихильним до Стіва: дві дами гарантували ірландцеві тріпс і в підсумку перемогу в роздачі.

У вирішальному хедз-апі проти того таки Немета О’Дваєр переміг також не без посмішки фортуни. Стів мав солідну перевагу в стеку. Андрас поставив усе з тузом та королем на руках. В ірландця були король та десятка. Він зробив кол. І йому "доїхала" бажана десятка, яка й оформила чемпіонський титул О’Дваєра. Стів виграв 521 тисячу доларів. Відзначимо, що це не найбільший виграш ірландця в онлайн-покері. Скажімо, у 2018-у році він тріумфував у турнірі, що гарантувало йому майже 900 тисяч доларів.



Стів О'Дваєр. Фото: Cardmates

О’Дваєр вкотре підтвердив свій статус універсального бійця. Його призові в онлайн-покері уже перевалили за два мільйони "зелених". В живих турнірах справи ще кращі. Стів заробив 30,5 мільйонів "баксів". Він входить до десятки найуспішніших покеристів усіх часів. Непогано, для покериста, який після Чорної п’ятниці вимушений був спати на підлозі в домі свого друга.

Цікаво, що певну частину зі своїх призових ірландець виграв завдяки… манго. Фрукт, зокрема, був талісманом Стіва в Макао у 2017 році. Тоді він виграв турнір за високими лімітами і заробив більше мільйона доларів!