Гальфонд наближається до "VeniVidi1993": зірковий покерист скоротив відрив у дуелі сам на сам

У дванадцятий ігровий день хедз-апу Філ Гальфонд зумів дещо скоротити суму програшу онлайн-покеристу "VeniVidi1993". Американець відіграв 100 тисяч євро.

Нагадаємо, ходу набирає дебютна дуель Філа Гальфонда проти інших гравців за високими лімітами. Так званий GalfondChallenge став гучною подією у світі покеру. Суть у тому, аби зіграти хедз-ап дуель із 25 тисяч розіграшів і залишитися в плюсі. Переможець отримує фінансову винагороду.



GalfondChallenge. Фото: Runitonce

На початку дня Філ Гальфонд дещо несподівано програвав 569 тисяч євро. Однак, на дванадцятий день хедз-апу Філ скоротив своє відставання до 481 тисячі євро. За 622 роздачі зірковий американець відіграв у "VeniVidi" майже 88 тисяч євро. На цьому етапі дуелі суперники грають в різновид покеру омаху.

Зокрема Гальфонд тріумфував у надзвичайно спекотній роздачі, на кону якої стояв великий банк — більше 43 тисяч євро. Фул-хаус американця побив дві пари опонента.

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За дванадцять ігрових днів покеристи зіграли 8 205 із запланованих 25 000 роздач.

Наступними суперниками Філа Гальфонда будуть інші відомі гравці-хайролери. Ще один онлайн-покерист "ActionFreak", а також зірки офлайну Даніель Кейтс, Білл Перкінс та одіозний Люк Шварц.