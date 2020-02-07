Гальфонд наближається до "VeniVidi1993": зірковий покерист скоротив відрив у дуелі сам на сам

У дванадцятий ігровий день хедз-апу Філ Гальфонд зумів дещо скоротити суму програшу онлайн-покеристу "VeniVidi1993". Американець відіграв 100 тисяч євро.

На початку дня Філ Гальфонд дещо несподівано програвав 569 200 євро. Однак, на дванадцятий день хедз-апу Філ скоротив своє відставання до 481 200 євро. За 622 роздачі зірковий американець відіграв у "VeniVidi" 87 900 євро.

Зокрема Гальфонд тріумфував у надзвичайно спекотній роздачі, на кону якої стояв великий банк — 43 200 євро. Фул-хаус американця побив дві пари опонента.

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За дванадцять ігрових днів покеристи зіграли 8 205 із запланованих 25 000 роздач.