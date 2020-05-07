Гальфонд продовжує багатіти на покері: Філ обіграв Даніеля Кейтса

У хедз-ап битві зіркових американських покеристів-хайролерів Філ Гальфонд переміг Даніеля Кейтса.

Ця зустріч стала частиною так званого Galfod Challenge — протистояння Філа тет-а-тет з різними покерними багатіями. Дуель з Кейтсом відрізнялася від інших. Суперники вирішили відмовитися від марафону із 25-ти тисяч роздач і визначити переможця за один вечір.

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Американці відіграли 754 роздачі в Омаху. Вже звично для себе, Гальфонд невдало розпочав поєдинок. Але ближче до екватору зустрічі Філ розігрався і врешті не лише наздогнав Даніеля, але й виграв майже 87 тисяч доларів.

Перемога в міні-челенджі стала другою для Гальфонда. Нагадаємо, раніше він драматично обіграв "VeniVidi1993". Окрім цього, Філ продовжує втримувати лідерство в поєдинках з Біллом Перкінсом та "ActionFreak".