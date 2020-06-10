Чемпіонка світу з матч-покеру в складі збірної України Ганна Мазно в інтерв’ю PokerMatch розповіла про свої емоції після перемоги, злагоджену роботу команди на Кубкові Націй і про те, як змінилося її життя після перемоги у відборі на PokerMatch.

- Аню, вітаємо з перемогою в Кубку Націй-2020. Які відчуття чемпіонки світу?

- Дякую! Вже минув більше ніж тиждень, а я й досі приймаю вітання. Дуже приємно, звісно, що ми змогли перемогти й стати найкращою командою світу. Досі не віриться, якщо чесно.

- Ти вперше зіграла за збірну, ще й у такому незвичному онлайн-форматі. Дуже хвилювалася?

- Ми з командою готувалися до турніру, хлопці пояснили мені тактику й стратегію гри. Але самі розумієте, в теорії - це одне, а коли стикаєшся з цим на практиці - все інакше. Була легка нервовість на початку сесії, але, чесно кажучи, думала, що буде гірше (посміхається). Можу сказати, що в роздачах я не приймала якихось дивних рішень, намагалася грати власну гру і не підвести команду.

- Збірники говорили, що за команду грати складніше, ніж просто за себе. Згодна з цим?

- Безумовно! Коли будь-яка твоя неправильна дія може відбитися на результаті команди - гра стає максимально відповідальною. Тим більше в такій крутій команді, яка зібралась у нас, я розуміла, що мушу відповідати високому рівню.



Ганна Мазно. Фото: PokerMatch

- Незважаючи на те, що турнір проходив в онлайн-форматі, знаю, що ви з іншими членами команди постійно були в контакті.

- Авжеж, ми збиралися у спеціальній онлайн-кімнаті після сесій, обговорювали роздачі, обмінювалися думками щодо опонентів, підбадьорювали один одного. Гру за всіма столами показували з затримкою у 30 хвилин, і я постійно моніторила наш чат, чи немає до мене якихось питань у хлопців по роздачах. Нічого такого не було, і я думала: "Ок. Отже, я все роблю правильно".

- Що найбільше вразило за ці два дні Кубка?

- Професіоналізм і патріотизм нашої збірної! Ви лишень погляньте, які гравці зібралися! Більшість із них - визнані майстри покеру, які грають найдорожчі турніри, причому робили вони це і в проміжках між сесіями, уночі. А потім із максимальною віддачею виступали в сесіях Кубка Націй та зробили результат. Це варто поваги!

- Повернімося на півроку назад, коли ти виграла відбір від PokerMatch. Чи змінилося твоє життя після тієї перемоги?

- Тільки-но я повернулася з Києва, одразу дуже серйозно взялася за покерне навчання. Намагалася якнайбільше грати і кеш, і турніри, розвивати свої навички. Окремо хотілося б сказати про стріми, в яких мені довелося пограти в прямому ефірі з Олею Єрмольчевою й дівчатами-стрімерами. Це був цікавий досвід, і мені сподобалося спілкуватися з напарницями по ефіру та глядачами. Зараз же через особисті обставини я приділяю покеру не так багато уваги, але думаю, що це тимчасово.

- Тоді в Києві ти нарікала, що поряд немає чоловіка, чия підтримка надзвичайно важлива для тебе. Під час Кубка Націй чоловік виправився?

- Знову був у від'їзді (посміхається). Але ми постійно були на зв'язку, переписувалися, і він мене дуже підтримував.

- Тепер розслабишся у ролі чемпіонки світу?

- Ні, ні. Немає часу! Ось подала анкету на участь у конкурсі ”Міс PokerMatch“ та обов'язково хочу зіграти в турнірах серії PokerMatch UA Millions Online, що стартує 12 червня. Знаєте, у мене тепер спрацьовує рефлекс на збирання трофеїв. А ще, звичайно, дуже хотілося б знову зіграти за збірну України!

Iнтерв'ю підготував Євген Смертенко