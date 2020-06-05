Літо, PokerMatch і найкраща гра в світі! Отримуйте престижні нагороди, поповнюйте банкрол та беріть участь у найвигідніших акціях червня!

Перш за все, слід звернути увагу на найбільшу серію PokerMatch UA Millions. Незважаючи на те, що в цьому році подія перейде в онлайн, серія анітрохи не втратила своєї престижності й чудового гарантованого призового фонду в 10 000 000 гривень! 10 крутих титульних турнірів із бай-інами від 1100 до 3300 гривень, іменні кубки для чемпіонів та чудові призи! Приєднуйтесь до гри та перемагайте!

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Незабаром PokerMatch відзначатиме своє чотириріччя, і спеціально до цієї події рум підготував неймовірний турнір Happy Birthday PokerMatch із гарантією 4 000 000 гривень. Пройдіть відбір на святкову подію та отримайте можливість стати мільйонером всього за один вечір!

Прекрасні дівчата теж не залишилися без уваги – спеціально для них пройде конкурс "Міс PokerMatch-2020". Покерна королева прикрасить себе дорогоцінною діадемою та обов’язково увійде в історію українського покеру, тому не зволікайте і беріть участь у першому етапі відбору. Час іще залишився!

З 1 червня гравці мікролімітів просто зобов’язані взяти участь в цій прекрасній акції та зміцнити свій банкрол! Умови дуже прості — грайте за мікролімітними буст-столами й заробляйте по 10 гривень за 500 рейкових роздач! Непоганий курс обміну, чи не так?

Улюблені турніри залишаються з нами і, як завжди, чекають своїх чемпіонів! Щоденні івенти PokerMatch Daily Grand будуть доповнені суботніми Saturday Workout, де кожен покерист зможе показати свою спортивну форму. Гарантії в турнірах — 200 000 гривень!

Крім того, покеристи не залишаться без звичних акцій, які з приходом літньої спеки стали ще більш привабливими! "Легкі гроші" із щоденним призовим фондом 75 000 гривень, "Турніроманія" для найвитриваліших турнірних гравців, "Щоденник регуляра" і "Щоденник мікрорегуляра" і, звичайно ж, грошовий водоспад Cash Drop — все це допоможе зрозуміти, чому ми так любимо покер!

Отже, пристебніть ремені та займайте місця за покерними столами — літо з PokerMatch почалося! Успіхів!

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