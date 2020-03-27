Гарячий квітень на PokerMatch: де заробити гроші онлайн

Квітень – чудовий час для покеру, тож PokerMatch приготував для гравців безліч нових акцій на будь-який смак та розмір гаманця. За що можна отримати додаткові призові – читайте в нашому огляді.

Щоденники регуляра та мікрорегуляра

Однією з ключових акцій, яка відбудеться за новими правилами, стане "Щоденник регуляра". Він стартує 29 березня і триватиме до 26 квітня, а для того щоб отримати квиток у щотижневий фрірол із гарантованим призовим фондом 100 000 гривень, потрібно виконати прості завдання за столами будь-яких лімітів та дисциплін.

На гравців-початківців щодня чекають 5 000 гривень у спеціальному фріролі [5K] Micro Regulars Diary. Умови дуже прості — виконавши як мінімум одне з двох завдань, гравець отримує квиток на фрірол, причому кожне завдання можна виконати двічі, отримавши таким чином до чотирьох квитків в одні руки!

Легкі гроші

Також PokerMatch щодня буде розігрувати 15 000 "легких" гривень! Змагання за буст-столами Безлімітного Холдему й Омахи відбуватимуться у двох лігах — Ліга Juniors та Ліга Gentlemen, залежно від лімітів. "Юніори" боротимуться за 5 000 гривень, а "Джентльмени" — за 10 000 гривень.

Heroes of Windfall

У швидких Windfall-турнірах теж буде гаряче. З 1 по 15 квітня найактивніші та найуспішніші гравці боротимуться за 20 000 гривень щодня! Усе, що потрібно, — це грати турніри з бай-іном від 50 гривень із множником від ×10. 200 набраних очок гарантують приз!

Протягом місяця гравці PokerMatch зможуть отримати до 15% додаткових виплат в акції "Шалений рейкбек 2.0". Крім того, у квітні буде продовжено популярні акції "Королі ночі", де кожної ночі рум даруватиме 10 000 гривень за найкрутіші комбінації, та "Cash Drop", де великі призові можуть випасти вам у будь-який момент!

З детальними умовами акцій можна познайомитися на офіційному сайті PokerMatch. Успіхів!

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