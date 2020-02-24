Гарячий покерний вікенд: хто став героєм топових турнірів PokerMatch

У суботу та неділю на PokerMatch знову кипіла боротьба за великі призові в топових турнірах місяця.

Останній зимовий турнір-мільйонник PokerMatch Million зібрав за столами професіоналів і новачків, які боролися за частину від призового фонду в 1 000 000 гривень! До призової зони потрапили 100 гравців, а вже зранку за фінальним столом семеро найкращих спортсменів уклали угоду.

За її підсумками чемпіоном супертурніру став гравець із ніком hank23, який отримав у нагороду 146 630 гривень!

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Цікаво, що на початку лютого hank23 вже вигравав один з топ-турнірів PokerMatch. Він став найкращим у Saturday Main. Чудова гра!

А у неділю ввечері любителі "полювати на голови" зробили 637 входів у турнір SundayPKO Champions. Загальний призовий фонд турніру склав 318 500 гривень, а чемпіоном став гравець із ніком vladuka007. За перше місце він отримав 29 377 гривень і додав до них 7 351 гривню за вибивання опонентів.

Відзначимо також успішну гру в цьому турнірі стрімерки PokerMatch Alohahaloha. Альона пробилась за фінальний стіл і в підсумку фінішувала на сьомому місці, заробивши загалом понад 6 500 гривень.

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