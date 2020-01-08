Гас Хансен успішно розпочав покерний рік

Легендарний данський професіонал Гас Хансен розпочав покерний сезон за кеш столами у Лас-Вегасі і одну із ігрових сесій завершив зі стеком у 427 000 доларів.

Власник браслету WSOP зразка 2010 року в останні роки приділяє мало уваги турнірному покеру і концентрується переважно на офлайн кеш грі. І принаймні на початку 2020 року успіхи Хансена у цьому різновиді покеру непогані. "Це буде чудовий рік", - підписав Гас свій пост в Інстаграм.

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Загалом ж кар’єра "великого данця" є доволі контроверсійною. Хансен хоч і виграв в "живих" турнірах більше 10 мільйонів доларів призових, кажуть, в онлайні програв значно більше.