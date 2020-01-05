Герой 2019-го покерного року: Стівен Чідвік

Британець Стівен Чідвік завоював 5 титулів впродовж покерного сезону і переміг у номінації "Гравець 2019 року" від авторитетного порталу Card Player.

Найбільш знаковою для Чідвіка стала перемога на турнірі хай-ролерів з пот-ліміт Омахи на Всесвітній серії покеру. Минулоріч в Лас-Вегасі британець завоював свій перший золотий браслет, оформивши вікторію в турнірі із бай-іном 25 000 доларів. Стівен обійшов 277 учасників і отримав більше як 1,6 мільйона доларів призових.

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Загалом річний прибуток Стівена Чідвіка в офлайні склав близько 7,3 мільйона доларів. А такий плідний сезон допоміг британцеві піднятись на сьому сходинку найбільш успішних офлайн гравців усіх часів. На рахунку Чідвіка тепер майже 33,5 мільйона доларів кар’єрних здобутків.