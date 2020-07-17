На минулорічній Всесвітній серії покеру відбувся скандальний епізод, який став початком справжньої кримінальної саги. Винуватець неспокою у Лас-Вегасі Кеннет Страус через рік знову постав перед судом, і може бути задоволеним вироком Феміди.

Скромні успіхи Кеннета Страуса у покері – 8,6 тисяч доларів призових і кілька селфі зі світовими знаменитостями. Американець у підсумку і для себе здобув всесвітнього визнання, щоправда сумнівного.

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Кеннет Страус із Даніелем Негреану. Фото: Poker Central

На минулорічному WSOP під час Головної події Страус пішов в ол-ін і, не дочекавшись рішення суперників, влаштував відвертий стриптиз. Збожеволілого гравця, якого охрестили "Голим бандитом", швидко вгамували, вивели під руки і, звісно, дискваліфікували. Утім, зупинятись на досягнутому Кеннет Страус не збирався.

Американець похуліганив ще у кількох гральних закладах Лас-Вегасу, погрожував розправою оточуючим і навіть намагався викрасти дитину. Зрештою, коли перед Страусом закрились усі двері, Кеннет опублікував твіт, в якому пообіцяв зрівняти із землею усі казино, куди його не впустили. Реакція правоохоронних органів була прогнозованою – арешт за підозрою у тероризмі.



Кеннет Страус. Фото: Las Vegas Review-Journal

Утім, після виявлення численних порушень збоку Страуса та довгих судових засідань, суд виніс доволі м’який вердикт. Кеннета визнали психічно хворим, призначили примусове лікування і "нагородили" умовним терміном. Ну і на додачу, американець не зможе відвідувати "місця бойової слави" впродовж наступних двох років.